Во 2 сезоне 5 серии сериала «Мост» Ева отправляется на допрос. Ей предстоит дать свидетельские показания. Мертвое тело Джима Доббса отправляется в крематорий. У Марко появляется отличная возможность реализовать план мести Дэвиду Тейту.
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