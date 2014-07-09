Во 2 сезоне 2 серии сериала «Мост» весьма необычное преступление обращает на себя внимание полицейских по обе стороны границы. Фрай и Адриана обнаруживают значительно больше, чем они рассчитывали. Элеонора нуждается в помощи мальчика.