Во 2 сезоне 2 серии сериала «Мост» весьма необычное преступление обращает на себя внимание полицейских по обе стороны границы. Фрай и Адриана обнаруживают значительно больше, чем они рассчитывали. Элеонора нуждается в помощи мальчика.
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