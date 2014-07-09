Во 2 сезоне 13 серии сериала «Мост» Марко, Фаусто и Обреган вместе с больной Роминой изо всех сил ищут выход из леса, пытаясь пройти сквозь чащу. Тем временем Соня и Хэнк упорно идут к своим целям. А Элеоноре наконец достается та самая награда.
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