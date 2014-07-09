Во 2 сезоне 11 серии сериала «Мост» Марко вместе с морпехами идет по следам Фаусто. Тем временем Элеонора оказывается на допросе у Сони. Фрай и Адриана открывают новые тайны работников ЦРУ и Управления по борьбе с наркотиками на границе.
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