В 3 сезоне 2 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Стейси сообщает, что в местном музее резко возросла ненависть к малышам. Босс вместе со своей новой оперативной командой пытается разобраться в ситуации, пока Тим скучает в школе.