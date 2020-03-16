В 3 сезоне 2 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Стейси сообщает, что в местном музее резко возросла ненависть к малышам. Босс вместе со своей новой оперативной командой пытается разобраться в ситуации, пока Тим скучает в школе.
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