В 3 сезоне 10 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» наступает Хэллоуин – самый удачный момент для Босса, чтобы под прикрытием пробраться в штаб-квартиру «Умняша». А Стейси и Джимбо вынуждены помешать бывшему коллеге осуществить его план.