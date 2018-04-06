В 1 сезоне 8 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» Тим с удовольствием помогает всем жителям района, кроме одного, чей жуткий заброшенный дом пугает его одним своим видом. А Босс и Стейси узнают, что жительница этого дома обожает кошек.