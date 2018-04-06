В 1 сезоне 7 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» родители решили нанять няню, но Босс считает это ужасной идеей и не хочет делить с ней власть. Тим тем временем просто в восторге от милой девушки, с которой весело проводить вечера.