В 1 сезоне 3 серии мультсериала «Босс-молокосос: Снова в деле» у Темплтонов внезапно появляются сертификаты в новый ресторан, быстро набирающий популярность. Отправившись туда со своей семьей, Босс обнаруживает, что это место открыл Бутси Котико.