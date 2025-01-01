Меню
Цитаты из сериала Гетто

Riley Freeman [Повторяемая фраза] Слышь, ты гей.
Райли Фримен Гангсталишес застрелили!
Роберт 'Дедушка' Фримен Снова?
Райли Фримен Нам нужно что-то делать!
Хьюи Фримен У меня есть идея! Почему бы нам не пойти в колледж, чтобы не оказаться, как Гангсталишес?
Huey Freeman Видение? Что ты знаешь о моем видении? Мое видение перевернет ваш мир, разрушит ваши иллюзии и разбудит вашу собственную невежественность. Теперь спроси себя: ты готов увидеть это видение?
Роберт 'Дедушка' Фриман Мистер Унклер, мне... жаль из-за всего этого, вы знаете, из-за того, что мой внук выстрелил в вашего внука из окна. Вы сердиты?
Эд Унклер Через 30 лет этот пацан будет Президентом Соединённых Штатов. И он всё равно будет п#здец idiot. Ну, мы будем пить это или как?
Huey Freeman [во время стрельбы друг в друга из пневматических пушек] Почему это всегда заканчивается так?
Riley Freeman Потому что ты — с#ка.
Huey Freeman [после того, как предотвратил казнь невинного заключённого] Возможно, в этом мире есть силы, которые мы не понимаем. Но я всё равно верю, что мы творим свои чудеса. Шабазз К. Мильтон ещё не был свободен. Но на данный момент миссия была выполнена. Я решил взять оставшуюся часть дня выходным. Интересно, есть ли что-то интересное по телевизору.
Ed Wuncler Единственное удовольствие, которое я получаю от этих вечеринок, это стоять и рассказывать злобные шутки за счет других.
Robert 'Granddad' Freeman Я тоже так делаю!
Ed Wuncler Вот посмотри на того парня. Почему у него лицo так искривлено? Кажется, будто он мастурбирует с Icy Hot. Похоже, что он только что насрал на хомячка!
