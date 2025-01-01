Huey Freeman[после того, как предотвратил казнь невинного заключённого] Возможно, в этом мире есть силы, которые мы не понимаем. Но я всё равно верю, что мы творим свои чудеса. Шабазз К. Мильтон ещё не был свободен. Но на данный момент миссия была выполнена. Я решил взять оставшуюся часть дня выходным. Интересно, есть ли что-то интересное по телевизору.
Ed WunclerЕдинственное удовольствие, которое я получаю от этих вечеринок, это стоять и рассказывать злобные шутки за счет других.
Robert 'Granddad' FreemanЯ тоже так делаю!
Ed WunclerВот посмотри на того парня. Почему у него лицo так искривлено? Кажется, будто он мастурбирует с Icy Hot. Похоже, что он только что насрал на хомячка!