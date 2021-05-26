В 5 сезоне 6 серии сериала «Жирным шрифтом» три главные героини начинают с оптимизмом смотреть в дальнейшее будущее. Однако жизнь все еще полна самых разнообразных сюрпризов. Джейн, Кэт и Саттон оказываются перед весьма тяжелым выбором...
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