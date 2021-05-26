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Киноафиша Сериалы Жирным шрифтом Сезоны Сезон 5 Серия 6

Жирным шрифтом 2017 6 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Жирным шрифтом»
Падение на доверие
Сезон 5 / Серия 1 26 мая 2021
Кроссовер
Сезон 5 / Серия 2 2 июня 2021
Вкатываясь в будущее
Сезон 5 / Серия 3 9 июня 2021
Дневные туристы
Сезон 5 / Серия 4 16 июня 2021
Не отворачивайся
Сезон 5 / Серия 5 23 июня 2021
Я жду от тебя приключенческого задора
Сезон 5 / Серия 6 30 июня 2021
О чем cерия

В 5 сезоне 6 серии сериала «Жирным шрифтом» три главные героини начинают с оптимизмом смотреть в дальнейшее будущее. Однако жизнь все еще полна самых разнообразных сюрпризов. Джейн, Кэт и Саттон оказываются перед весьма тяжелым выбором...

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