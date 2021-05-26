В 5 сезоне 2 серии сериала «Жирным шрифтом» все общественное внимание неожиданно оказывается прикованным к Джейн, которая в очередной раз бросает всем вызов. Кэт встречается со старым другом, Алекс делает важное заявление во время записи подкаста.
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