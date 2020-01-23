В 4 сезоне 1 серии сериала «Жирным шрифтом» в редакции полный хаос из-за увольнения Жаклин. Кэт, Саттон и Джейн решают во что бы то ни стало выпустить необычный номер и вернуть Жаклин в ее кабинет, который под себя уже вовсю обустраивает Патрик.
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