В 3 сезоне 3 серии сериала «Жирным шрифтом» Саттон позволяет себе изменить платье известного дизайнера, чтобы спасти съемку с располневшей моделью. Кэт идет в волонтеры к кандидату в совет Линде, а Джейн узнает о предпочтениях Райана в сексе.
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