В 3 сезоне 2 серии сериала «Жирным шрифтом» Джейн готовится к замораживанию яйцеклеток, не желая, чтобы в этом участвовал Райан, дабы не убить романтику между ними. Кэт узнает, что бар для гомосексуалов «Дикая Сьюзан» закрывают ради элитного жилья.
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