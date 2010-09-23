Теория большого взрыва 2007 - 2019 7 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Теория большого взрыва»
Манипулятор Воловица
Сезон 4 / Серия 123 сентября 2010
Эффект крестоцветных
Сезон 4 / Серия 230 сентября 2010
Пуфыстая замена
Сезон 4 / Серия 37 октября 2010
Тролль-искуситель
Сезон 4 / Серия 414 октября 2010
Эманация отчаяния
Сезон 4 / Серия 521 октября 2010
Инсинуация с ирландским пабом
Сезон 4 / Серия 628 октября 2010
Апологичная недостаточность
Сезон 4 / Серия 74 ноября 2010
21-секундный восторг
Сезон 4 / Серия 811 ноября 2010
Мужские осложнения
Сезон 4 / Серия 918 ноября 2010
Гипотезы о паразитах Чужого
Сезон 4 / Серия 109 декабря 2010
Рекомбинация Лиги Справедливости
Сезон 4 / Серия 1116 декабря 2010
Применение автобусных брюк
Сезон 4 / Серия 126 января 2011
Крах машины любви
Сезон 4 / Серия 1320 января 2011
Драматический катализатор
Сезон 4 / Серия 143 февраля 2011
Цена меценатства
Сезон 4 / Серия 1510 февраля 2011
Формулировка сожительства
Сезон 4 / Серия 1617 февраля 2011
Происхождение тоста
Сезон 4 / Серия 1724 февраля 2011
Аппроксимация ловкости
Сезон 4 / Серия 1810 марта 2011
Вторжение Зарнецки
Сезон 4 / Серия 1931 марта 2011
Прорастание травяного сада
Сезон 4 / Серия 207 апреля 2011
Препарирование соглашения
Сезон 4 / Серия 2128 апреля 2011
Внедрение гну
Сезон 4 / Серия 225 мая 2011
Реакция на помолвку
Сезон 4 / Серия 2312 мая 2011
Соседская метаморфоза
Сезон 4 / Серия 2419 мая 2011
О чем cерия
В 4 сезоне 7 серии сериала «Теория большого взрыва» Говард получает престижное место в команде разработки для министерства обороны. Но прежде он должен пройти проверку ФБР, и к его друзьям за мнением о Говарде обращается специальный агент.
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