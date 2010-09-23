В 4 сезоне 5 серии сериала «Теория большого взрыва» Леонард осознает, насколько теперь одинок, когда у всех друзей, кроме него, есть девушки. У Шелдона тем временем возникает проблема с Эми из-за ее желания познакомить его со своей мамой.