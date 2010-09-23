В 4 сезоне 20 серии сериала «Теория большого взрыва», пока друзья обсуждают сплетню о разрыве отношений Говарда и Бернадетт, Воловиц на самом деле собирается сделать важный шаг в своей жизни. А Шелдон с Эми решают поставить эксперимент над друзьями.