В 4 сезоне 1 серии сериала «Теория большого взрыва», узнав, что Шелдон с Эми обдумывают возможность завести ребенка, Пенни уговаривает друга сначала сходить на первое в его жизни свидание. В то же время Говард слишком сближается с рукой робота.