В 5 сезоне 7 серии сериала «Американцы» Пейдж видит Габриэля и узнает, как он связан с ее семьей. Она сообщает пастору Тиму, что у нее теперь есть цель, после чего прекращает отношения с Мэтью. Филип и Элизабет отправляются за Беном в Миссисипи.
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