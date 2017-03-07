В 5 сезоне 4 серии сериала «Американцы» Филипу и Элизабет дают новые поручения, чему они не очень-то рады. Морозов делится с Филипом проблемами сельского хозяйства в Советском Союзе. Олег общается с матерью, которая внезапно удивляет его мудростью.
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