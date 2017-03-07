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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 5 Серия 3

Американцы 2013 - 2018 3 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Американцы»
Янтарные волны
Сезон 5 / Серия 1 7 марта 2017
Вредители
Сезон 5 / Серия 2 14 марта 2017
Мошки
Сезон 5 / Серия 3 21 марта 2017
Как прошло в Канзасе?
Сезон 5 / Серия 4 28 марта 2017
Лотус 1-2-3
Сезон 5 / Серия 5 4 апреля 2017
Помесь
Сезон 5 / Серия 6 11 апреля 2017
Комитет по правам человека
Сезон 5 / Серия 7 18 апреля 2017
Погружение
Сезон 5 / Серия 8 25 апреля 2017
IHOP
Сезон 5 / Серия 9 2 мая 2017
Темная комната
Сезон 5 / Серия 10 9 мая 2017
Дятьково
Сезон 5 / Серия 11 16 мая 2017
Всемирный совет церквей
Сезон 5 / Серия 12 23 мая 2017
Советский отдел ЦРУ
Сезон 5 / Серия 13 30 мая 2017
О чем cерия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Американцы» Пейдж использует технику, которую она недавно изучила. Мэтью обращает внимание на ее эмоциональное состояние. Поездка Миши внезапно идет не по плану в Любляне. Олег следит за Мартой в советском магазине.

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