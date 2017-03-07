В 5 сезоне 3 серии сериала «Американцы» Пейдж использует технику, которую она недавно изучила. Мэтью обращает внимание на ее эмоциональное состояние. Поездка Миши внезапно идет не по плану в Любляне. Олег следит за Мартой в советском магазине.
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