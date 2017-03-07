В 5 сезоне 2 серии сериала «Американцы» Габриэль посылает Элизабет в штат Иллинойс, где она должна установить слежку за Морозовым и узнать, связан ли он с биологическим оружием, которое будет отправлено в Советский Союз. Элизабет обучает дочь.
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