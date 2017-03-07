В 5 сезоне 13 серии сериала «Американцы» Филип и Туан находят Павла. Он ранен, но находится в сознании. В итоге Женя принимает предложение уехать в СССР без супруга. Туан критикует Филипа и Элизабет за их «мелкобуржуазные» тревоги.
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