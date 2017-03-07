В 5 сезоне 12 серии сериала «Американцы» пастор Тим сообщает Пейдж о том, что он уедет в Буэнос-Айрес, поскольку принял деловое предложение оттуда. Сотрудники КГБ вновь устраивают Олегу допрос. Их интересует его связь со Стэном и Таней.
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