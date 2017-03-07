В 5 сезоне 1 серии сериала «Американцы» Филип и Элизабет вместе с Туаном проводят новую операцию. Им предстоит расследовать дезертирство специалиста по сельскому хозяйству из СССР по фамилии Морозов, у которого есть супруга Женя и сын Павел.
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