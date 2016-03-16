Магия Дэвида Копперфилда-5: Исчезновение Статуи Свободы
Сезон 4 / Серия 84 мая 2016
На Следующий День
Сезон 4 / Серия 911 мая 2016
Гоблины
Сезон 4 / Серия 1018 мая 2016
Ужин На Семерых
Сезон 4 / Серия 1125 мая 2016
Рой Роджерс Во Франконии
Сезон 4 / Серия 121 июня 2016
Персона Нон Грата
Сезон 4 / Серия 138 июня 2016
О чем cерия
В 4 сезоне 9 серии сериала «Американцы» Филип учит Пейдж водить автомобиль. Она обращается к отцу с просьбой выступить единым фронтом перед пастором Тимом. Стэн борется с трудностями. Элизабет тем временем тоже ведет свою борьбу.
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