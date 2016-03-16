Магия Дэвида Копперфилда-5: Исчезновение Статуи Свободы
Сезон 4 / Серия 84 мая 2016
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О чем cерия
В 4 сезоне 7 серии сериала «Американцы» Марта шатается по городу. Она покинула убежище и чувствует опасность. Габриэль говорит Филипу и Элизабет, что Марта ушла. Те собираются ее отыскать. Гаад тоже переживает из-за ситуации с Мартой.
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