В 4 сезоне 6 серии сериала «Американцы» Филип спасает Марту. Вместе с ней и Габриэлем они укрываются в надежном месте. В это время готовится ее депортация из США. Но Марта ведет себя неосторожно и покидает дом, несмотря на запрет Габриэля.