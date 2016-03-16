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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 4 Серия 5

Американцы 2013 - 2018 5 серия 4 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Американцы»
Сап
Сезон 4 / Серия 1 16 марта 2016
Пастор Тим
Сезон 4 / Серия 2 23 марта 2016
Экспериментальный Прототип Города Будущего
Сезон 4 / Серия 3 30 марта 2016
Хлорамфеникол
Сезон 4 / Серия 4 6 апреля 2016
Дом Кларка
Сезон 4 / Серия 5 13 апреля 2016
Предатель
Сезон 4 / Серия 6 20 апреля 2016
Турагенты
Сезон 4 / Серия 7 27 апреля 2016
Магия Дэвида Копперфилда-5: Исчезновение Статуи Свободы
Сезон 4 / Серия 8 4 мая 2016
На Следующий День
Сезон 4 / Серия 9 11 мая 2016
Гоблины
Сезон 4 / Серия 10 18 мая 2016
Ужин На Семерых
Сезон 4 / Серия 11 25 мая 2016
Рой Роджерс Во Франконии
Сезон 4 / Серия 12 1 июня 2016
Персона Нон Грата
Сезон 4 / Серия 13 8 июня 2016
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Американцы» Ганс считает, что за Мартой установлена слежка. Эта информация тревожит сотрудников КГБ. В это время Филип нервничает из-за этого известия и его возможных последствий. Олегу становится известно о смерти Нины.

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