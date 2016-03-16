В 4 сезоне 3 серии сериала «Американцы» Дженнингсы приходят на встречу с пастором Тимом и выясняют, что он сообщил своей жене о словах Пейдж. Они сообщают об этом дочери, которая ощущает, будто ее предали. Филип обращается к Пейдж с просьбой.