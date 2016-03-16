Магия Дэвида Копперфилда-5: Исчезновение Статуи Свободы
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О чем cерия
В 4 сезоне 13 серии сериала «Американцы» сотрудники ФБР наседают на Уильяма, после чего он специально разбивает пузырек с убийственной жидкостью и вводит себе яд. В России из клиники для душевнобольных освобождают сына Филипа Михаила Семенова.
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