Магия Дэвида Копперфилда-5: Исчезновение Статуи Свободы
Сезон 4 / Серия 84 мая 2016
На Следующий День
Сезон 4 / Серия 911 мая 2016
Гоблины
Сезон 4 / Серия 1018 мая 2016
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Сезон 4 / Серия 1125 мая 2016
Рой Роджерс Во Франконии
Сезон 4 / Серия 121 июня 2016
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Сезон 4 / Серия 138 июня 2016
О чем cерия
В 4 сезоне 11 серии сериала «Американцы» пастор Тим сожалеет, что его супруга вела себя так неосмотрительно. Он выражает сочувствие в свзяи с непростой ситуацией, в которой оказались Филип и Элизабет. Те зовут пастора и Алису пообедать вместе.
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