В 4 сезоне 11 серии сериала «Американцы» пастор Тим сожалеет, что его супруга вела себя так неосмотрительно. Он выражает сочувствие в свзяи с непростой ситуацией, в которой оказались Филип и Элизабет. Те зовут пастора и Алису пообедать вместе.