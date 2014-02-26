Во 2 сезоне 8 серии сериала «Американцы» Филип и Генри прибыли домой на новом автомобиле. Элизабет отправляется в дом Ларрика, где он держит Люсию, которая собиралась расправиться с ним. Той удалось высвободиться и еще раз напасть на него.
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