Во 2 сезоне 8 серии сериала «Американцы» Филип и Генри прибыли домой на новом автомобиле. Элизабет отправляется в дом Ларрика, где он держит Люсию, которая собиралась расправиться с ним. Той удалось высвободиться и еще раз напасть на него.