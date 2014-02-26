Во 2 сезоне 2 серии сериала «Американцы» Элизабет большую часть времени находится возле дома, чтобы следить за соседями и детьми. Кроме того, ей нужно помочь бывшему агенту. Пейдж постоянно мучается подозрениями, что у родителей есть от нее секреты.