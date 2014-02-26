Во 2 сезоне 1 серии сериала «Американцы» Элизабет пришла в себя после выстрела, произошедшего два месяца назад. Ей с Филипом нужно уйти с вечеринки в честь одиннадцатилетняя Генри пораньше, поскольку у них назначена встреча с другой парой агентов.
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