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Киноафиша Сериалы Американцы Сезоны Сезон 2 Серия 1

Американцы 2013 - 2018 1 серия 2 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Американцы»
Товарищи
Сезон 2 / Серия 1 26 февраля 2014
Кардинал
Сезон 2 / Серия 2 5 марта 2014
Прогулка
Сезон 2 / Серия 3 12 марта 2014
Маленькая ночная мелодия
Сезон 2 / Серия 4 19 марта 2014
Сделка
Сезон 2 / Серия 5 26 марта 2014
За красной дверью
Сезон 2 / Серия 6 2 апреля 2014
Арпанет
Сезон 2 / Серия 7 9 апреля 2014
Новая машина
Сезон 2 / Серия 8 16 апреля 2014
Военный орел
Сезон 2 / Серия 9 23 апреля 2014
Товарищи
Сезон 2 / Серия 10 30 апреля 2014
Скрытый
Сезон 2 / Серия 11 7 мая 2014
Оперативная хроника
Сезон 2 / Серия 12 14 мая 2014
Эхо
Сезон 2 / Серия 13 21 мая 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Американцы» Элизабет пришла в себя после выстрела, произошедшего два месяца назад. Ей с Филипом нужно уйти с вечеринки в честь одиннадцатилетняя Генри пораньше, поскольку у них назначена встреча с другой парой агентов.

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