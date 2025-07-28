Меню
Постер сериала Удивительный мир Гамбола
Киноафиша Сериалы Удивительный мир Гамбола Сезоны

Удивительный мир Гамбола, список сезонов

The Amazing World of Gumball 18+
Год выпуска 2011
Страна США
Эпизод длится 11 минут
Телеканал Cartoon Network

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 26 голосов
8.4 IMDb

Список сезонов сериала «Удивительный мир Гамбола»

Удивительный мир Гамбола - Сезон 1 Сезон 1
36 эпизодов 3 мая 2011 - 13 марта 2012
 
Удивительный мир Гамбола - Сезон 2 Сезон 2
40 эпизодов 7 августа 2012 - 3 декабря 2013
 
Удивительный мир Гамбола - Сезон 3 Сезон 3
40 эпизодов 5 июня 2014 - 9 июля 2015
 
Удивительный мир Гамбола - Сезон 4 Сезон 4
40 эпизодов 10 июля 2015 - 5 сентября 2016
 
Удивительный мир Гамбола - Сезон 5 Сезон 5
41 эпизод 1 сентября 2016 - 10 ноября 2017
 
Удивительный мир Гамбола - Сезон 6 Сезон 6
44 эпизода 5 января 2018 - 24 июня 2019
 
Удивительный мир Гамбола - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
20 эпизодов 28 июля 2025
 
