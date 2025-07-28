Меню
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Удивительный мир Гамбола, список сезонов
The Amazing World of Gumball
18+
Год выпуска
2011
Страна
США
Эпизод длится
11 минут
Телеканал
Cartoon Network
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
26
голосов
8.4
IMDb
Список сезонов сериала «Удивительный мир Гамбола»
Сезон 1
36 эпизодов
3 мая 2011 - 13 марта 2012
Сезон 2
40 эпизодов
7 августа 2012 - 3 декабря 2013
Сезон 3
40 эпизодов
5 июня 2014 - 9 июля 2015
Сезон 4
40 эпизодов
10 июля 2015 - 5 сентября 2016
Сезон 5
41 эпизод
1 сентября 2016 - 10 ноября 2017
Сезон 6
44 эпизода
5 января 2018 - 24 июня 2019
Сезон 7 / Season 7
20 эпизодов
28 июля 2025
