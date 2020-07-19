Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Алиенист Сезоны Сезон 2 Серия 7

Алиенист 2018 - 2020 7 серия 2 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 2 сезона «Алиенист»
Устами младенца
Сезон 2 / Серия 1 19 июля 2020
Нечто ужасное
Сезон 2 / Серия 2 19 июля 2020
Лабиринт
Сезон 2 / Серия 3 26 июля 2020
Позолоченная клетка
Сезон 2 / Серия 4 26 июля 2020
Брюхо зверя
Сезон 2 / Серия 5 2 августа 2020
Помни о смерти
Сезон 2 / Серия 6 2 августа 2020
Последний выход в Бруклин
Сезон 2 / Серия 7 9 августа 2020
Добрый ангел
Сезон 2 / Серия 8 9 августа 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Алиенист» Сара и ее близкий коллега отправляются в дальний район города, чтобы узнать как можно больше о прошлом похитительницы. В это же время Бернс пытается заключить с Гу ГУ сделку, которая позволит выкупить ребенка.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Молох
Молох 3 комментария
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье 2 комментария
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины 8 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Этот визуальный тест определит возраст вашей души
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Приложение киноафиши