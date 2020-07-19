Во 2 сезоне 7 серии сериала «Алиенист» Сара и ее близкий коллега отправляются в дальний район города, чтобы узнать как можно больше о прошлом похитительницы. В это же время Бернс пытается заключить с Гу ГУ сделку, которая позволит выкупить ребенка.
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