Во 2 сезоне 5 серии сериала «Алиенист» главным героям удается выйти на реального похитителя с помощью книги, в которой опубликованы фотографии сообщников преступников. При этом Сара стремится как можно скорее спасти малышку по имени Ана...
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