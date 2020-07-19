Во 2 сезоне 4 серии сериала «Алиенист» Битси незаконным образом проникает в родильный дом, но что она там ищет? Неприятная обстановка угрожает испортить праздник Джона. Во время гипноза Линарес удается узнать лицо загадочного похитителя ребенка...