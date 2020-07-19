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Киноафиша Сериалы Алиенист Сезоны Сезон 2 Серия 3

Алиенист 2018 - 2020 3 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Алиенист»
Устами младенца
Сезон 2 / Серия 1 19 июля 2020
Нечто ужасное
Сезон 2 / Серия 2 19 июля 2020
Лабиринт
Сезон 2 / Серия 3 26 июля 2020
Позолоченная клетка
Сезон 2 / Серия 4 26 июля 2020
Брюхо зверя
Сезон 2 / Серия 5 2 августа 2020
Помни о смерти
Сезон 2 / Серия 6 2 августа 2020
Последний выход в Бруклин
Сезон 2 / Серия 7 9 августа 2020
Добрый ангел
Сезон 2 / Серия 8 9 августа 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Алиенист» Сара устраивает настоящий допрос сотрудникам родильного дома в надежде узнать хоть что-нибудь ценное. Братья Айзексон делают неожиданное открытие во время изучения желудка младенца. Линарес ждет сеанс гипноза.

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