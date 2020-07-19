Во 2 сезоне 2 серии сериала «Алиенист» главные герои обнаруживают важную улику в колыбели похищенного ребенка. Эта зацепка приводит их в офис компании «Сигел-Купер». Впоследствии Сара и Джон вынуждены наведаться в не самый благополучный район.