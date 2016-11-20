В 3 сезоне 7 серии сериала «Любовники» Хелен все-таки решает помочь Ноа, но цена ее поддержки оказывается слишком высокой. Главный герой понимает, что привычный мир вокруг него в очередной раз начинает рушиться. Сможет ли он справиться со всем этим?