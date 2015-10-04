Во 2 сезоне 3 серии сериала «Любовники» главный герой и его новая возлюбленная продолжают коротать время вдвоем, понимая, что совсем скоро им придется вернуться в большой город. Приезд нового родственника увеличивает напряженность между партнерами.
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