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Киноафиша Сериалы Любовники Сезоны Сезон 2 Серия 12

Любовники 2 сезон 12 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Любовники»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 4 октября 2015
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 11 октября 2015
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 18 октября 2015
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 25 октября 2015
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 1 ноября 2015
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2015
Серия 7
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2015
Серия 8
Сезон 2 / Серия 8 22 ноября 2015
Серия 9
Сезон 2 / Серия 9 29 ноября 2015
Серия 10
Сезон 2 / Серия 10 6 декабря 2015
Серия 11
Сезон 2 / Серия 11 13 декабря 2015
Серия 12
Сезон 2 / Серия 12 20 декабря 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 12 серии сериала «Любовники» все подходит к своему логическому завершению. Элисон говорит с Ноа, она честна, как никогда. Отношения Коула и Скотти окончательно портятся. Судебное заседание завершается крайне шокирующим приговором…

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