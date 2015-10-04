Во 2 сезоне 12 серии сериала «Любовники» все подходит к своему логическому завершению. Элисон говорит с Ноа, она честна, как никогда. Отношения Коула и Скотти окончательно портятся. Судебное заседание завершается крайне шокирующим приговором…
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