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Киноафиша Сериалы Притворство Сезоны Сезон 1 Серия 6

Притворство 2019 6 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Дом мечты
Сезон 1 / Серия 1 20 марта 2019
Зубы
Сезон 1 / Серия 2 20 марта 2019
Два Росомахи
Сезон 1 / Серия 3 27 марта 2019
Не выходи
Сезон 1 / Серия 4 3 апреля 2019
План "Б
Сезон 1 / Серия 5 10 апреля 2019
Дивный новый мир
Сезон 1 / Серия 6 17 апреля 2019
Бонни и Клайд
Сезон 1 / Серия 7 24 апреля 2019
Свобода
Сезон 1 / Серия 8 1 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Притворство» Джипси и Ник пускаются в бега, мечтая о самостоятельной жизни без контроля со стороны взрослых. Между тем Ди Ди вспоминает о прошлом, когда ее собственные взаимоотношения с матерью зашли в тупик.

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