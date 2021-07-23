Во 2 сезоне 9 серии сериала «Тед Лассо» прогремел полуфинал, после которого тренер Борода чувствует, что ему необходимо проветрить голову и поразмыслить о будущем. Он отправляется гулять по британской столице и забредает в несколько мест.
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