Во 2 сезоне 9 серии сериала «Тед Лассо» прогремел полуфинал, после которого тренер Борода чувствует, что ему необходимо проветрить голову и поразмыслить о будущем. Он отправляется гулять по британской столице и забредает в несколько мест.