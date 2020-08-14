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Киноафиша Сериалы Тед Лассо Сезоны Сезон 1 Серия 9

Тед Лассо 1 сезон 9 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Тед Лассо»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 14 августа 2020
Печенье
Сезон 1 / Серия 2 14 августа 2020
Трент Кримм, издание The Independent
Сезон 1 / Серия 3 14 августа 2020
Ради детей
Сезон 1 / Серия 4 21 августа 2020
Линия загара
Сезон 1 / Серия 5 28 августа 2020
Два туза
Сезон 1 / Серия 6 4 сентября 2020
Вернем Ребекке былое величие
Сезон 1 / Серия 7 11 сентября 2020
Бриллиантовые псы
Сезон 1 / Серия 8 18 сентября 2020
Извинения
Сезон 1 / Серия 9 25 сентября 2020
Надежда тебя убьет
Сезон 1 / Серия 10 2 октября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Тед Лассо» Руперт сообщает бывшей жене, что скоро станет отцом, и Вэлтон решает признаться во всех подставах футболистов. Кент переживает из-за своего возраста, ведь рано или поздно ему грозит перевод в запасной состав.

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