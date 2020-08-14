В 1 сезоне 9 серии сериала «Тед Лассо» Руперт сообщает бывшей жене, что скоро станет отцом, и Вэлтон решает признаться во всех подставах футболистов. Кент переживает из-за своего возраста, ведь рано или поздно ему грозит перевод в запасной состав.
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