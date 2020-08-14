В 1 сезоне 6 серии сериала «Тед Лассо» Ребекка узнает, что ее бывший муж начинает встречаться с молодой девушкой с таким же именем. Команда приветствует нового игрока, который составит конкуренцию Джейми, а тренер пытается пережить развод с женой.
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