В 1 сезоне 5 серии сериала «Тед Лассо» Мишель с сыном приезжает проведать мужа в Ричмонд. Тренер помогает футболистам поверить в собственные силы и не полагаться на талант Джейми, который отказывается передавать пасы остальным членам команды.
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